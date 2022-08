Le pick-up Hummer passe de gouffre à carburant à a priori irréprochable

General Motors a fait revivre Hummer en tant que marque de véhicules électriques. Le premier modèle est un énorme pick-up, truffé d’innovations et pouvant se targuer de toute une série de superlatifs. En effet, aucun autre modèle n’est équipé de batteries plus grandes, aucun n’offre une autonomie et une puissance plus importantes et aucun ne se déplace mieux que lui hors des sentiers battus. Celui qui était jadis considéré comme un gouffre à carburant est aujourd’hui devenu a priori irréprochable, du moins si l’on fait abstraction de la fabrication de la batterie.

Marche en crabe

La fonction «Crabwalk» permet au Hummer électrique de se mouvoir hors des sentiers battus et de s’extirper de situations délicates, si besoin, en se déplaçant en crabe, sur simple pression d’un bouton. La perception de manœuvre est aussi bluffante qu’unique et on a tout à coup l’impression de ne plus être connecté aux roues. Il suffit de tourner légèrement le volant pour que le Hummer se déplace sur le côté.

Cela est rendu possible grâce aux roues arrière directrices. Le «Crabwalk» a même permis au Hummer EV de parcourir le Rubicon Trail, le parcours tout-terrain le plus étroit et le plus ardu au monde. Les huit caméras qui envoient 18 images différentes sur l’écran sont d’une grande aide. Le conducteur est donc toujours informé de ce qui se passe à l’avant, à l’arrière et sous le véhicule. Si les pierres sont trop grosses, la suspension pneumatique soulève la carrosserie de 15 centimètres. Les deux essieux peuvent, par ailleurs, être bloqués.

Le mastodonte électrique affiche un poids de 4,5 tonnes. En Suisse, il requiert un permis de conduire poids lourd de catégorie C1. À l'instar d'autres véhicules électriques, le Hummer EV est également équipé d'un cockpit numérique avec d'énormes écrans. Dans un premier temps, le Hummer électrique sera proposé en tant que pick-up et sera suivi, en 2023, par une version SUV plus compacte.

Dans le cas du Hummer, les ingénieurs de GM ont conçu la plateforme Ultium de manière à en tirer le maximum possible. Trois moteurs électriques (un à l’avant et deux à l’arrière) développent jusqu’à 735 kW (1000 ch). Le plancher du véhicule abrite en outre une batterie d’1,5 tonne d’une capacité dépassant les 200 kWh et permettant une autonomie de 560 kilomètres. Cela correspond à une consommation de 36 kWh/100 km, ce qui reste légèrement gourmand, mais au moins le géant consomme de l’électricité et non de l’essence. Il est possible de recharger le Hummer sur une borne de recharge à 350 kW en courant continu, ce qui est actuellement une valeur record. Le constructeur promet une recharge en dix minutes pour une autonomie de 160 kilomètres.

Permis poids lourd