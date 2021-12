Loterie : Le jackpot de l’Euro Millions est tombé

Un chanceux a remporté 149,8 millions de francs lors du tirage de mardi. Vendredi, 18 millions de francs seront en jeu.

Un joueur a décroché la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi et a empoché 149,8 millions de francs. Pour l’emporter, il fallait jouer les numéros 22, 31, 38, 46 et 47, ainsi que les étoiles 7 et 11.