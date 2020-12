EuroMillions : Le jackpot record de 215 millions est tombé!

Un parieur français a décroché vendredi soir la plus grosse somme jamais gagnée à l'EuroMillions, rapportent des médias hexagonaux.

Cette fois, il est tombé. Le super-jackpot de 200 millions d'euros (quelque 215 millions de francs) mis en jeu par l'EuroMillion a été gagné par un parieur français, indique «Le Parisien». On ignore pour le moment dans quelle région de France la grille gagnante a été jouée. Le parieur avait une chance sur 140 millions de remporter la somme qui va changer sa vie.

Il est le seul joueur, dans les douze pays participants, à avoir coché les cinq bons numéros (6, 9, 13, 24, 41) et les deux bonnes étoiles (3 et 12). Ces 200 millions d'euros constituent le plus gros gain jamais remporté à l'EuroMillions, depuis le lancement du jeu en 2004.