Suisse : Le Jambon de la Borne et le Boutefas AOP débarquent sur le marché

L’Interprofession de la Charcuterie AOP a reçu le certificat AOP (Appellation d’origine protégée) pour le Jambon de la Borne le 10 septembre 2021 et le 16 décembre pour le Boutefas . Premiers produits carnés en Suisse à obtenir ce label, ces produits typiques du terroir fribourgeois et vaudois sont sur le marché dès vendredi. Ils seront servis à l’occasion de Bénichon à Estavayer (FR). La fête traditionnelle fribourgeoise a eu lieu ce week-end.

Savoir-faire au fil des siècles

Ancrés dans les traditions séculaires, les recettes et le savoir-faire artisanal de fabrication du Jambon de la Borne et du Boutefas se sont transmises au fil des siècles au sein des familles rurales et entre patrons et apprentis bouchers, assurant la qualité des produits et leur perpétuation.