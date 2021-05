Gastronomie - Le Jambon de la Borne et le Boutefas auront leurs AOP

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a publié jeudi dans la «Feuille officielle suisse du commerce» les demandes d’enregistrement du Jambon de la Borne et du Boutefas en tant qu’appellations d’origine protégées (AOP). Ces deux produits de charcuterie sont typiques du terroir fribourgeois et vaudois, non seulement par leur origine et leur histoire, mais également par leur fabrication, leur qualité et leur goût. La protection de ces dénominations permettra de défendre leur renommée et leur excellente qualité, indique l’OFAG, dans un communiqué.