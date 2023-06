Le Japon va faciliter l’expulsion des demandeurs d’asile

Mais désormais, ils pourront être expulsés après trois refus dans le cadre de cette révision de la loi, adoptée malgré une forte opposition au Parlement et de la part d’avocats et de défenseurs des droits civiques. Le texte «protégera ceux qui doivent être protégés tout en traitant strictement les personnes qui ont enfreint les règles», a déclaré le ministre japonais de la Justice, Ken Saito.

«Abus du système»

«De nombreuses personnes abusent du système de demande pour éviter l’expulsion, même si elles ne fuient pas un danger ou une persécution», a-t-il estimé. L’an dernier, le Japon a accepté seulement 202 réfugiés sur quelque 12’500 demandeurs, et autorisé par ailleurs 1760 personnes à rester dans le pays en raison de «considérations humanitaires». Il a aussi accepté plus de 2400 personnes ayant fui l’Ukraine, depuis le début de l’invasion russe, l’an dernier.

«Il est intolérable d’expulser des personnes, même si elles ont un casier judiciaire, vers des pays qui pourraient enfreindre les droits humains» et dans lesquels «leur vie et leur liberté seraient en danger», a protesté cette semaine l’association du barreau de Tokyo. Des manifestations ont été organisées contre cette réforme, mais une protestation de l’opposition parlementaire a été rejetée par la coalition au pouvoir, qui détient une majorité écrasante à la Diète.

Une altercation a même éclaté jeudi au Parlement: des élus de l’opposition s’en sont pris au président d’une commission discutant de la réforme législative, tentant d’empêcher un vote de se tenir. Le Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) au pouvoir affirme que cette révision de la loi permettra aussi d’améliorer l’accès aux soins médicaux et à l’hébergement pour les personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen.

Morte en détention

Les conditions de rétention des immigrants en situation irrégulière au Japon sont vivement critiquées, en particulier depuis la mort en détention en 2021 de Wishma Sandamali, une Sri-Lankaise de 33 ans, dont la famille réclame au gouvernement japonais l’équivalent de plus d’un million de dollars d’indemnités. La jeune femme, qui se trouvait dans un centre de rétention à Nagoya (centre), se serait plainte à plusieurs reprises de douleurs à l’estomac et d’autres symptômes, mais n’a pas reçu de soins médicaux adéquats selon ses soutiens. La polémique et la pression politique suscitées par cette affaire avaient entraîné l’abandon d’un projet de loi similaire à l’époque.