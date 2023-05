Santé: le Japon approuve la pilule abortive

La pilule abortive autorisée au Japon combine deux molécules: la mifépristone, qui permet d’arrêter le développement de la grossesse, et le misoprostol (ci-dessus), qui déclenche les contractions et les saignements.

Dans une notification au secteur de la santé vendredi, le ministère a annoncé avoir approuvé la pilule du laboratoire britannique Linepharma. Ce dernier avait déposé en décembre 2021 au Japon une demande d’autorisation de sa pilule abortive, un traitement combinant deux médicaments: la mifépristone (ou RU 486), qui permet de stopper le développement de la grossesse en agissant sur une hormone appelée progestérone, et le misoprostol, pris entre un et deux jours plus tard, qui déclenche les contractions et saignements.