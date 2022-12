Qatar 2022: Le Japon bat l’Espagne, l’Allemagne éliminée

Quel suspense, encore une fois... Tous les suiveurs ont, comme d'habitude, calculé tous les scénarios possibles et imaginables dans cette poule. Ils auraient pu les mettre à la poubelle après une dizaine de minutes de jeu dans les deux parties, quand les Espagnols et l'Allemagne ont ouvert rapidement le score. Mais le jeu de ballon est ainsi fait qu'il ne faut jurer de rien et ne pas jeter les petits papiers trop vite. Car treize minutes après la pause, tout était relancé. A vingt minutes de la fin, les deux qualifiés étaient… le Costa Rica et le Japon et les machines à calculer avaient retrouvé toute leur utilité.