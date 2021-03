Asie : Le Japon commémore les dix ans de la triple catastrophe de mars 2011

Le Japon commémore jeudi le 10e anniversaire de la triple catastrophe du 11 mars 2011 (séisme, tsunami et accident nucléaire), qui a traumatisé durablement toute la nation.

L’accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima Daiichi, envahie par les flots, où les cœurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion, a rendu des villes entières inhabitables pendant des années à cause des radiations et forcé des dizaines de milliers de personnes à partir. Il s’agissait du pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl (Ukraine) en 1986.