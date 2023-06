Japon: un plan à 25 milliards de dollars pour enrayer la chute du taux de natalité

Le taux de natalité au Japon est l’un des plus bas du monde.

Une augmentation des allocations directes perçues par les parents, de l’aide financière pour l’éducation des enfants et les soins prénataux, la promotion d’horaires de travail flexibles et du congé parental pour les pères sont notamment prévus dans le cadre de ce plan.

Ces mesures sont destinées à enrayer «la chute du taux de natalité à un niveau sans précédent» et à «augmenter les revenus des jeunes et de la génération en âge d’élever des enfants», a déclaré le chef du gouvernement nippon lors d’une réunion qui a rassemblé des ministres, des experts et des entrepreneurs.