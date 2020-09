Jeux olympiques : Le Japon «déterminé» à accueillir les JO en 2021

Le nouveau Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a bien l’intention d’organiser les Jeux olympiques à Tokyo en 2021, malgré le coronavirus.

«L’été de l’année prochaine, le Japon est déterminé à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, comme preuve de la victoire de l’humanité sur la pandémie» de coronavirus, a déclaré Yoshihide Suga dans un message vidéo pré-enregistré. «Je vais continuer à ne pas ménager mes efforts pour vous accueillir à des Jeux» qui seront organisés «en toute sécurité», a-t-il ajouté.

La ferveur olympique s’est étiolée

Les organisateurs des JO de Tokyo et le Comité international olympique (CIO) s’affichent plus confiants depuis quelques semaines quant à la probabilité d’organiser l’an prochain cet événement sportif planétaire, avec ou sans vaccin disponible d’ici là. Mais de gros doutes subsistent quant à leur faisabilité face la persistance actuelle de la maladie Covid-19 dans le monde.

Par ailleurs, la ferveur olympique s’est considérablement étiolée au Japon: moins d’un tiers des Japonais seraient favorables à leur tenue en 2021, selon des sondages réalisés cet été. Les organisateurs des JO et le CIO ont récemment commencé à discuter d’une longue série de contre-mesures potentielles face au coronavirus.

Les athlètes olympiques pourraient par exemple s’engager à limiter leurs déplacements durant la compétition, et les jauges de spectateurs pourraient être restreintes. Le report inédit des JO a aussi entraîné un immense casse-tête logistique et des dépenses supplémentaires. Aussi les organisateurs étudient des mesures d’économie, en prévoyant par exemple de réduire la voilure des cérémonies d’ouverture et de clôture, habituellement somptueuses.