Asie : Le Japon en première ligne des tensions autour de Taïwan

Tokyo s’inquiète des tensions autour de Taïwan et a multiplié les appels à «l’arrêt immédiat» des exercices militaires de Pékin.

La Chine a entamé des exercices militaires d’une ampleur inédite autour de Taïwan, utilisant des avions et des hélicoptères de combat et tirant des missiles balistiques

Les tirs de missiles balistiques chinois autour de Taïwan, dont certains seraient tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, sont «un sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos citoyens», a déclaré vendredi le premier ministre nippon Fumio Kishida.

«Nous appelons à l’arrêt immédiat des exercices militaires» chinois qui ont commencé jeudi et doivent se poursuivre jusqu’à dimanche, a ajouté Fumio Kishida après une rencontre avec la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, arrivée la veille au soir à Tokyo. Il a confirmé que le Japon et les États-Unis «continueraient à se coordonner étroitement pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan».