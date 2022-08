Menace chinoise : Le Japon envisage d’améliorer ses missiles longue portée

Ce projet vise à réduire la disparité entre le Japon et la Chine en matière de missiles.

Le Japon envisage de déployer plus d’un millier de missiles de croisière à longue portée, afin d’accroître sa capacité à contrer les ambitions régionales croissantes de la Chine , a rapporté dimanche le journal Yomiuri Shimbun.

Des améliorations seront également nécessaires pour permettre aux navires et aux avions japonais d’avoir la capacité de lancer ces nouveaux missiles qui seraient susceptibles d’atteindre des cibles au sol, selon la même source.

Réduire la disparité entre Japon et Chine

Les missiles seraient déployés dans et autour de la région sud-ouest de Kyushu et sur les petites îles situées dans les eaux du sud-ouest du Japon à proximité de Taïwan, a rapporté Yomiuri Shimbun. L’AFP n’a pas pu joindre dans l’immédiat les autorités japonaises pour obtenir de commentaires sur ces informations.

Ce projet vise à réduire la disparité entre le Japon et la Chine en matière de missiles tout en faisant face aux menaces de la Corée du Nord, selon le journal. De par sa Constitution pacifiste rédigée et entrée en vigueur peu après la Seconde Guerre mondiale sous l’occupation américaine du pays, le Japon n’est pas censé disposer d’une armée proprement dite, et ses investissements militaires sont théoriquement limités à des moyens défensifs.