Dettes: Le Japon prie le Sri Lanka d’avancer dans sa restructuration

Le ministre des affaires étrangères Yoshimasa Hayashi (G) et son homologue sri lankais Ali Sabry (D) lors d’une conférence à Colombo.

Le Japon, l’un des principaux créanciers du Sri Lanka, a demandé samedi au pays d’Asie du Sud en faillite de progresser dans le processus de restructuration de sa dette, pour équilibrer ses comptes et sortir de la pire crise économique qu’il ait connu.

L’île de 22 millions d’habitants a fait défaut sur sa dette extérieure de 46 milliards de dollars (43 milliards d’euros) en avril 2022, pendant une crise économique sans précédent qui a provoqué des mois de pénurie de nourriture et de carburant au Sri Lanka. Colombo est toujours en pourparlers avec ses créanciers étrangers pour restructurer sa dette extérieure, une condition essentielle pour la poursuite du plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars sur quatre ans du FMI.

La restructuration de la dette extérieure a été retardée, car la Chine, principal créancier bilatéral du pays était initialement réticente à l’accepter et proposait au Sri Lanka d’autres prêts pour lui permettre de rembourser d’anciennes dettes.

La Chine comme autre créancier principal

Un peu plus de 14 milliards de dollars de la dette extérieure totale sont des dettes bilatérales contractées auprès de gouvernements étrangers, dont 52% sont dus à la Chine. Le Japon et l’Inde, autres grands créanciers du Sri Lanka avec ceux rassemblés au sein du Club de Paris, avaient déjà donné des assurances sur leur volonté de réduire le poids de la dette qui pèse sur l’île.

«Pour nous, l’important est que le processus de restructuration de la dette se déroule le plus rapidement possible, le plus harmonieusement possible», a affirmé auprès de la presse la porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères, Yukiko Okano.