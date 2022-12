Pandémie : Le Japon va imposer des tests Covid aux visiteurs venant de Chine

Il y a «des informations selon lesquelles les infections se répandent rapidement» en Chine, a justifié M. Kishida devant la presse. Et «il est difficile d’établir précisément la situation (en Chine, ndlr) en raison d’importantes divergences entre les autorités centrales et locales ainsi qu’entre le gouvernement et le secteur privé», a-t-il poursuivi. «Cela génère une inquiétude croissante au Japon».