Donovan Mitchell et le Utah Jazz ont livré un récital face à Kyle Kuzma et les Los Angeles Lakers. Reuters

Dans le match au sommet de la soirée de mercredi en NBA, Utah a donné un récital face aux Los Angeles Lakers, qu’il a laissé à 25 points pour s’imposer 114-89 et rester maître de la Conférence Ouest.

Les Lakers de LeBron James, qui n’ont tenu qu’un quart-temps, le premier, ont concédé leur plus lourde défaite de la saison et subissent ainsi leur cinquième revers en six matches, mais restent troisièmes de la Conférence Ouest (22 v-11 d).

Le collectif du Jazz a parlé avec six joueurs à plus de dix points: parmi eux, Donovan Mitchell a réussi un double double avec 13 points et 10 rebonds et le pivot français Rudy Gobert a ajouté 18 points et 9 rebonds. «Nous avons été très consistants», s’est félicité Mitchell.

Le Jazz a signé sa 22e victoire en 24 matches et affiche le meilleur bilan de NBA. Dans les rangs des Lakers, privés d’Anthony Davis pour un mois, seul LeBron James a surnagé en inscrivant 19 points, avec 4 rebonds et 4 passes décisives.

Une fiche moyenne pour Capela

Battus la veille par les Cleveland Cavaliers, les Atlanta Hawks de Clint Capela ont réagi et se sont imposés 127-112 à domicile face aux Boston Celtics. Aligné durant un peu plus de 21 minutes, le pivot genevois a rendu une fiche moyenne: 9 points (3/6 au tir et 3/4 au lancer franc), 9 rebonds (7 défensifs et 2 offensifs) et 3 blocks. Il a terminé la rencontre avec un différentiel de +13.