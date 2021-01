Basketball : Le Jazz a fait danser les Bucks

La franchise de l’Utah a fait feu de tout bois à trois points et s’est imposée à Milwaukee.

Aidé par Jordan Clarkson (26 points) et Bojan Bogdanovic (20 pts), Mitchell a porté son équipe vers la victoire finale (131-118). Quatrième de la conférence Ouest, la franchise de l’Utah, avec 25 paniers à trois points réussis, s’est même payé un record.

Face à eux, Antetokounmpo (35 pts) et son coéquipier Khris Middleton (31 pts) ont eu beau se démener comme deux beaux diables, le Jazz était trop fort.

L’incroyable retour des Warriors

L’autre temps fort de la soirée est venu de Golden State, qui a réussi à remonter un retard de 22 points pour l’emporter (115-105) à domicile face aux Clippers. Les Warriors ont réalisé un 34-6 à cheval sur les 3e et 4e quarts-temps, ce qui a stupéfait leurs adversaires.

«Nous sommes une équipe jeune et nous essayons de nous trouver une identité afin de comprendre comment nous pouvons gagner le plus de matches possible, a expliqué Curry. C’est pourquoi une victoire comme celle de ce soir (ndlr: vendredi) va nous apporter confiance: qu’importe que nous soyons partis de loin pour y arriver, l’essentiel est que nous puissions nous en servir à l’avenir.»