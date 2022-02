Basketball : Le Jazz stoppe la série des Warriors

Utah a stoppé à neuf la série victorieuse de Golden State (111-85), mercredi en NBA, pendant que les Lakers cédaient encore à Portland.

Stephen Curry n’a pas passé une très bonne soirée contre Mike Conley et le Jazz.

Depuis trois matches que Donovan Mitchell est revenu, après s’être soumis pendant quinze jours à un protocole commotion cérébrale, Utah retrouve des couleurs. Et ce même en étant toujours dépourvu de Rudy Gobert (mollet).

Si le meneur du Jazz n’a pas été aussi prolifique en attaque que d’habitude, il a été complet (14 points, 10 rebonds, 8 passes), faisant bien jouer les siens, à l’image de Bojan Bogdanovic (23 points) et des joueurs du banc compilant 44 unités.

Dans un contraste saisissant, les Warriors ont eux failli collectivement (faible 35,9% de réussite aux tirs) et individuellement, en témoigne la performance certes pas indigne mais insuffisante tout de même de Stephen Curry (16 points, 7 rebonds), dépourvu de son «splash brother» Klay Thompson ménagé.

Résultat, le 2e à l’Ouest concède un premier revers en dix matches, qui permet indirectement à Phoenix d’être un leader un peu plus intouchable. Le Jazz conforte sa 4e place après ce quatrième succès d’affilée.

Lakers encore battus

DeRozan inarrêtable

Et comme souvent cette saison, DeMar DeRozan y a été pour beaucoup. L’arrière a été décisif et adroit (36 points à 13/19 au tir, 5 rebonds, 4 passes), bien épaulé par Zach LaVine (27 points, 7 rebonds) et Nikola Vucevic (18 points, 15 rebonds, 8 passes, 3 contres).