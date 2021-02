Basketball : Le Jazz swingue comme à ses plus beaux jours

Pendant que le leader Utah écartait avec autorité Boston et que Stephen Curry étincelait à nouveau, Brooklyn a encore oublié de défendre et l’a payé d’un troisième revers d’affilée à Detroit, mardi en NBA.

Rudy Gobert était sur tous les fronts mardi soir. Et notamment au dunk!

Utah s’est imposé pour la 16e fois en 17 matches, en bataillant cette fois un peu plus que d’habitude face à Boston (122-108). C’est au 3e quart-temps que le Jazz a accéléré le tempo, reléguant les Celtics à dix longueurs. Ensuite Donovan Mitchell, encore excellent (36 pts, 9 rbds), et Rudy Gobert, sur tous les fronts (18 pts, 12 rbds, 4 contres), ont contenu le sursaut adverse avec d’importants paniers dans le money-time, tout comme Joe Ingles (24 pts).

Boston, où Jaylen Brown a réussi un gros match (33 pts, 8 rbds) et Jayson Tatum a manqué d’adresse (7/20, 23 pts), reste 4e à l’Est. Utah, qui a égalé le meilleur départ de son histoire (20-5), réalisé en 1996-1997 sous l’ère Karl Malone/John Stockton, pourra l’améliorer vendredi contre Milwaukee, 2e à l’Est derrière Philadelphie, qui a battu Sacramento (119-111).

Brooklyn sans défense

Sans Kevin Durant (protocole Covid), les Nets n’ont pas la même allure. Et leur troisième revers de rang (122-111) à Detroit n’a fait que confirmer leur incapacité chronique à défendre. Quand leurs stars font fonctionner à plein l’attaque, cela se voit un peu moins. Mais lorsqu’elles restent dans des standards juste raisonnables à l’image des 27 et 24 points de Kyrie Irving et James Harden (12 passes, 7 ballons perdus), c’est criant.