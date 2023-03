Carnet noir : Le jazzman américain Wayne Shorter est mort à 89 ans

Le musicien né en 1933 à Newark, près de New York, s’est éteint après avoir marqué le jazz de son influence durant plus d’un demi-siècle.

«Un personnage, un poète»

«Même si ça n’est pas un chef de file, comme John Coltrane ou Charlie Parker, qui tout d’un coup ont montré la voie, il a apporté beaucoup à l’histoire du jazz», estime Franck Bergerot, journaliste et auteur de plusieurs livres sur Miles Davis, dont Wayne Shorter fut l’un des musiciens de 1964 à 1970. «C’est un personnage, un poète, quelqu’un de complètement à part, qui a contribué à de grandes histoires puisqu’il a été le directeur musical d’Art Blakey et un compositeur important», poursuit l’historien.

En 1960, il a 26 ans lorsqu’il est embauché par Art Blakey dans ses Jazz Messengers: depuis lors, et jusqu’à ce que sa santé ne se détériore subitement début 2019, ce saxophoniste ténor et soprano était quasiment toujours resté au sommet. En toute discrétion. Wayne Shorter a su, au début d’années soixante marquées par deux grandes figures du sax, John Coltrane et Sonny Rollins, imposer une troisième voix.

«Elle s’est distinguée par rapport aux voix plus viriles du hard bop», note Franck Bergerot. «Il a incarné une sorte de voix médiane, un discours un peu plus rêveur.» Ce style, ce phrasé un peu de travers, ces chorus jamais conventionnels, fait de suspensions, de déroutants changements de direction et de tempo, vont s’épanouir pleinement chez Miles Davis. La musique de climats que prône le célèbre trompettiste, contrastant avec le hard bop d’Art Blakey plus rentre dedans, lui libère des espaces. Au sein de cette formation légendaire, Wayne Shorter va aussi exprimer pleinement ses talents d’écriture. Il y signera quelques-unes de ses compositions majeures comme «Footsprints» ou «Nefertiti».