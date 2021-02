Sept mille litres d’eau, des pesticides, des colorants, des puissants détergents et environ 65’000 kilomètres de transport. Voilà ce que représente la production d’un seul jean. Multipliez cela par 2,3 milliards, soit le nombre de paires vendues par an autour du globe et vous arriverez au résultat suivant: le jean est bien l’un des produits les plus polluants au monde.

Mais la vague verte semble bien faire trembler l’industrie robuste de la fast fashion et, le 28 janvier dernier, le géant suédois H&M a lancé sa première collection de denim durable en association avec la marque Lee. La pièce phare? Un jean entièrement recyclé, confectionné à 80% de chutes issues de l’industrie textile et à 20% d’habits de seconde main. Un jean à l’allure rétro et une collection complètement inspirée des années 1990 et des pièces maîtresses du leader américain du jean, Lee.

Mais H&M n’est pas le premier géant du prêt-à-porter à se lancer dans une collection de jean eco-friendly. En août dernier, Levi’s annonçait la sortie de ses modèles les plus eco-friendly de son histoire. Un 502 pour homme et un High Loose pour femme confectionnés à partir de 20% de denim recyclé, 20% de viscose provenant de sources durables et 60% de coton bio. Des modèles imaginés pendant plus de cinq ans avec re:newcell, les innovateurs à l’origine de Circulose, une technologie notamment utilisée dans la gamme Conscious Exclusive de H&M.

Quelques semaines après Levi’s, la marque française Promod communiquait sur l’une de leur nouvelle technique appelée Waterless permettant de réduire de moitié l’eau utilisée lors du délavage ainsi que la sortie de deux nouveaux modèles en denim recyclé.