Voyage vers la Chine dérouté – Le jet de la Confédération à nouveau en panne

L’avion du constructeur Dassault a dû faire escale en Russie à cause d’un problème technique.

Sur Twitter ce vendredi peu avant midi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a annoncé que l’avion qui transportait le conseiller fédéral Ignazio Cassis vers la Chine a dû faire escale en Russie. En cause, un problème technique. Le DFAE évalue si la continuation du voyage sera possible. Ce déplacement devait marquer des retrouvailles attendues entre Ignazio Cassis et Wang Yi. Les deux ministres des Affaires étrangères avaient promis, lors de leur rencontre en 2018, de se voir régulièrement.