Emballer le Jet d’eau : c ’est l’une des idées soumises par Christo pour Genève dans les années 70. L’artiste décédé en 2020 souhaitait envelopper trois symboles genevois avec de la toile: la statue du général Dufour, le m ur des Réformateurs et le Jet d’eau. Face à la polémique soulevée à l’époque, ce projet n’a jamais été réalisé, mais des études préparatoires subsistent. L’une des trois réalisées pour le Jet d’eau a été vendue aux enchères le week-end dernier par Piguet Hôtel des Ventes.

L’oeuvre, intitulée « Le Jet d’eau Wrapped » , a été acquise pour une somme de 100’000 francs. Elle était estimée entre 100’000 et 150’000 francs. Datée de 1974, l’étude s’assimile presque à une maquette et a été réalisée avec une technique mixte, combinant dessin au graphite, textile, ficelle et pastel gras sur carton. L’acquéreur est un collectionneur privé suisse, indique Fanny Moncorgé, porte-parole de Piguet Hôtel des Ventes.