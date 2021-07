Jeu vidéo - Apex Legends pris en otage par des hackers

Jeu vidéo : Le jeu «Apex Legends» pris en otage par des hackers

Des pirates ont dénoncé les problèmes liés à la saga «Titanfall» en attaquant un autre jeu du studio Respawn.

Des perturbations ont émaillé le battle royale, qui compte plus de 100 millions de joueurs.

Aux grands maux, les grands remèdes. Pour dénoncer l’état d’abandon dans lequel les anciens jeux «Titanfall» (2014) et «Titanfall 2» (2016) ont été laissés par les développeurs du studio Respawn, des pirates fans de la saga éditée par Electronic Arts ont pris en otage ce week-end les serveurs d’«Apex Legends», autre titre de ces deux firmes américaines. Ils ont hacké le célèbre battle royale concurrent de «Fortnite». Non pas pour tricher, mais pour sauver la saga «Titanfall», devenue injouable à cause d’attaques informatiques que les développeurs n’arrivent pas à contenir, selon les assaillants.