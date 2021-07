Game over : Le jeu d’Amazon fait griller les puces graphiques

Le titre «NewWorld» du géant américain fait planter des cartes surpuissantes du fabricant Nvidia.

Les joueurs de «New World» se mettent dans la peau d’un aventurier échoué sur l’île surnaturelle d’Aeternum, où les lois fondamentales de la vie et la mort n’ont pas cours. Mais, d’une manière inattendue, les possesseurs d’une carte graphique dernier cri se sont vu priver d’accès à ce monde. Ils se sont aperçus que leur écran était noir, leur ordinateur en surchauffe et leur puce Nvidia de la gamme RTX 3090 – référence de puissance pour les gamers – avait rendu l’âme.

«Je viens de casser une 3090 après avoir réglé ma qualité graphique sur moyenne et appuyé sur Enregistrer dans le menu principal», avait témoigné un gamer sur un forum de Reddit. Plusieurs autres possesseurs de la carte (qui vaut en principe 1500 dollars et coûte souvent bien plus en ­raison de la pénurie de com­posants) ont relaté la même mésaventure.