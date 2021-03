Série : «Le jeu de la dame» en route pour Broadway

Le livre de Walter Tevis, adapté en minisérie pour Netflix, devrait prochainement avoir droit à une version musicale.

La société de production Level Forward a en effet acheté les droits de représentation au théâtre de l’histoire et a dans l’idée de la mettre en scène en musique. Dans un communiqué, Adrienne Becker, directrice générale de Level Forward et la productrice Julia Denetz ont indiqué qu’adapter «Le jeu de la dame» en comédie musicale était un privilège. «Cette histoire fait écho à nos luttes actuelles pour l’égalité de genre et de race et nous avons hâte de faire avancer ce projet», ont-elles déclaré.