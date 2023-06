Les Cinquante: La téléréalité de W9 n’emballe pas les Marseillais

La première saison de l’émission «Les cinquante», qui sera adaptée aux USA , a connu un joli succès en 2022 en attirant 1,9 million de personnes quotidiennement sur W9. Plus fou encore, elle a fait exploser les statistiques de 6play. Sur la plateforme, plus de 200 millions de vidéos du jeu ont été regardées. Il faut dire que le casting des 50 candidats de téléréalité ou influenceurs qui se sont affrontés dans le jeu, remporté par Julien Bert, était brillant. Maeva Ghennam, Christopher Via Putje, Simon Castaldi, Mélanight Amar, les sœurs El Himer, Marwa Merazka, Vivian Grimigni, Greg Yega, Victoria Mehault, Nicolò Ferrari, Milla Jasmine, Nadège Lacroix ou encore Adixia Romaniello en faisaient partie.

Si la chaîne W9 n’a pas encore communiqué le nom des participants de la saison 2 ni le lieu du tournage, qui sera lancé le 3 juillet 2023, on sait déjà que les fans des «Marseillais» et de leurs meilleurs ennemis le «Reste du monde» ne seront pas à la fête. Plusieurs stars des programmes à l’arrêt ont en effet indiqué qu’elles ne participeraient pas au deuxième volet des «Cinquante». C’est le cas de Jessica Thivenin et de son mari Thibault Garcia, de Shanna Kress et de son compagnon Jonathan Matijas ou encore de Nikola Lozina. À signaler que la starlette emblématique de «L’Île des Vérités» Beverly Bello a également annoncé qu’elle n’en serait pas. «L’aller-retour de l’année dernière m’a refroidie, je vous avoue. N’oubliez pas que je n’ai fait que six heures dans l’aventure», a rappelé celle qui avait été éliminée au tout début de l’aventure.