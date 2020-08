Jeux vidéo : Le jeu de tir culte a droit à une version en carton

Les joueurs d’une version très originale de «Wolfenstein 3D» peuvent se défouler à distance sur des nazis réduits à des pancartes.

Le promoteur d’une solution de télé présence a imaginé une version décalée de «Wolfenstein 3D», le célèbre jeu de tir en vue subjective (FPS) qui avait lancé le genre popularisé par «Doom» au début des années 1990. Il s’agit toujours de dégommer des nazis, apparaissant cette fois sous la forme de cartons. Le joueur n’a pas à mitrailler avec son fusil. Il commande à distance un petit robot qui se charge de mettre à terre les ennemis rencontrés dans le petit labyrinthe. Le joueur accède depuis son ordinateur à une vue subjective de la scène et son visage fait face aux ennemis via l’écran du smartphone fixé sur l’automate. Celui-ci n’est guère plus qu’une grosse coque de smartphone renforcée avec trois moteurs pour se mouvoir.