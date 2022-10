«CoD: Modern Warfare 2» : Le jeu ferme la porte aux cartes SIM prépayées

Certaines personnes ne pourront pas jouer à «Call of Duty: Modern Warfare 2» lorsque le jeu sortira le 28 octobre. Son éditeur Activision prévoit en effet d’instaurer le même système de protection que celui utilisé sur le récent jeu «Overwatch 2». Baptisé SMS Protect, il permet d’authentifier un compte Battle.net lors de sa création via l’envoi d’un code SMS sur le portable de l’utilisateur. Il vise à protéger les joueurs dans le cas d’une compromission de comptes et de rendre plus difficile le retour dans le jeu de tir à la première personne développé par le studio Infinity Ward de joueurs toxiques après qu’ils ont été bannis ou suspendus. Problème: ce système d’authentification à deux facteurs est controversé, car il ne fonctionne pas avec tous les forfaits mobiles. En effet, les téléphones munis d’une carte SIM prépayée sont considérés comme incompatibles.