Jeux vidéo : Le jeu «It Takes Two» sacré aux Game Awards

Le titre d’aventure coopératif du studio Hazelight a remporté le prix du jeu de l’année 2021.

«It Take Two» est le jeu de l’année. Le titre du studio Hazelight a été primé lors de la cérémonie des Games qui s’est tenue jeudi, à Los Angeles. Il était en compétition avec «Deathloop», «Resident Evil Village», «Psychonauts 2», «Metroid Dread» et «Rachet & Clank : Rift Apart».

Au moment de recevoir son prix, Josef Fares, directeur du studio Hazelight, a fait dans la sobriété en le dédiant à ses filles alors qu’il s’était fait remarquer par un «f… the Oscars» lors de la cérémonie en 2017.

Josef Fares avait tellement confiance dans le jeu qu’il avait promis 1000 dollars à quiconque s’en lasserait. Pour les non initiés, le principe de «It Takes Two» est unique. Deux joueurs doivent incarner Cody et May, un couple au bord de la rupture transformé en poupées par un sortilège. Pris au piège dans un univers fantastique, il s’agit de sauver cette relation brisée.