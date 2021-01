Corée du Sud : Le jeu PUBG va rapporter le pactole à son concepteur

L’éditeur du jeu pionnier de battle royale prépare une entrée en Bourse qui s’annonce déjà fructueuse.

Le fondateur de Krafton, Chang Byung-gyu, sera le plus grand bénéficiaire de l’opération, avec sa participation de 17%. Tencent en profitera également avec 16% via une filiale, selon un dossier de Krafton datant de fin septembre. Le géant chinois du divertis­sement numérique dispose déjà d’une participation dans «Fortnite», l’autre titre majeur de batte royale.

Depuis lors, plus de 70 millions de copies de «PUBG» ont été vendues sur PC et consoles et plus de 600 millions de téléchargements de la version mobile.