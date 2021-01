États-Unis : Le jeu «Risk» sera adapté en série

Beau Willimon, créateur de «House of Cards», écrira le scénario de la fiction et en supervisera la production.

Les jeux de société adaptés de séries télé on connaît. Il est notamment possible de jouer au «Monopoly» «The Walking Dead», au «Trivial Pursuit» «Doctor Who», au «Cluedo» «Game of Thrones» ou même à «Plus belle la vie». Il est cependant nettement plus rare qu’un de ces jeux prenne vie sur le petit écran.

La nouvelle du développement d’une série inspirée par Risk, révélé par «Variety», est donc un petit événement. D’autant plus quand on sait que c’est le créateur de «House of Cards» qui en écrira le scénario. Beau Willimon a en effet conclu un contrat avec la société Hasbro, éditrice de Risk, pour imaginer une fiction basée sur le jeu de conquête stratégique créé en France en 1957 et dont il est fan. Aucune information n’a filtré sur l’histoire ou le casting et on ignore si un service de streaming ou une chaîne de télévision a déjà fait part de son intérêt pour le projet.