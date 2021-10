Soleure : Le jeune chauffard en McLaren prend 3 ans et 8 mois de prison

Un Jurassien a été condamné après un accident lors duquel un cycliste était passé proche de la mort.

La peine est tombée jeudi. Le Jurassien responsable d’ un accident en juin 2019 a été condamné à trois ans et huit mois de prison ferme pour tentative de meurtre . Au volant d’une McLaren sur une route sinueuse, dans le canton de Soleure, il avait percuté violemment un cycliste lors d’un dépassement.

Le risque était trop important

Ce dernier avait dû être plongé dans le coma et subir sept opérations malgré lesquelles il conserve malgré tout d’importantes séquelles. Le Tribunal a établi que le coupable avait tenté de doubler deux voitures roulant à 60km/h alors qu’il n’avait que 140 mètres de visibilité avant un virage.

Lors du procès mercredi, le Jurassien, qui s’est notamment excusé auprès de la victime et de sa famille, a nié avoir commis une faute. Il roulait à un peu plus de 90 km/h, ce qui n’est «pas beaucoup plus» que la limite de 80 sur ce secteur, a-t-il estimé. Il s’est décrit comme un conducteur calme et responsable. «J’étais sûr que tout allait bien se passer» lors du dépassement, a-t-il dit.