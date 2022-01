Adelboden (BE) - Le jeune disparu samedi a été retrouvé sans vie

Après exactement 24 heures de recherches, la nouvelle est tombée: N. ne rentrera pas chez lui. Ce jeune Fribourgeois de 20 ans avait disparu depuis samedi 18h. Il était parti voir la course de ski avec des amis, et avait raté le bus pour rentrer, alors fortement alcoolisé. Il n’a plus donné de nouvelles par la suite. Son téléphone portable n’avait plus de batterie et ses cartes bancaires ont été retrouvées dans un bar du village.