Adelboden (BE) : Le jeune Fribourgeois retrouvé mort a fait une chute de 11 mètres

Disparu depuis le samedi soir après avoir assisté à une course de ski, N., 20 ans, avait été découvert sans vie le lendemain.

N., un Fribourgeois de 20 ans de Châtel-Saint-Denis, avait disparu depuis samedi, 18h. Il était parti voir une course de la Coupe du monde de ski à Adelboden, dans l’Oberland bernois, et avait raté le bus pour rentrer, alors fortement alcoolisé. Il n’avait plus donné de nouvelles par la suite. C’est le dimanche vers 19h que le jeune homme avait été retrouvé sans vie. On supposait alors une hypothermie.