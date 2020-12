Brian alias «Carlos»

Interrogé en octobre 2019 par la télévision alémanique, le jeune multirécidiviste avait affirmé que son vrai nom était Brian et qu’il ne voulait plus être appelé par son pseudonyme «Carlos». En 2013, le jeune Zurichois avait fait parler de lui pour avoir bénéficié d’un traitement de luxe en prison. Selon le journal «Schweiz am Wochenende», ses 1585 jours passés dans 16 institutions pénitentiaires auraient coûté à l’Etat plus de 800’000 francs, apprenait-on l’an dernier.