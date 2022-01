Le rappeur Bizzy Banks dort en prison

Bizzy Banks : Le jeune prodige du hip-hop dort en prison

L’artiste américain Bizzy Banks a été arrêté après une descente des forces spéciales de la police dans son appartement.

Bizzy Banks croupit derrière les barreaux et il n’est pas près de retrouver la liberté. Les charges qui pèsent sur ses épaules sont lourdes. Il est accusé de trafic d’armes, trafic de drogues et de blanchiment d’argent. Selon « Pitchfork », l’artiste a été arrêté dans son appartement. Le SWAT, unité d’élite de la police américaine qui intervient dans des situations difficiles, a retrouvé chez lui près d’un kilo de marijuana, de l’argent, ainsi qu’une arme chargée. La date de son procès n’est pas connue.

Pour les amateurs de hip-hop, Bizzy Banks, 23 ans, est un petit prodige de la drill. Né dans l’arrondissement de Brooklyn, à New York, il a explosé avec le single «Don’t Start», en 2019, et n’a plus jamais quitté le sommet depuis lors. Le regretté Pop Smoke disait du rappeur qu’il incarnait «le renouveau de Brooklyn».