Meurtre à Zurich : Le jeune tueur a filmé et diffusé l’attaque d’un sans-abri

Un homme de 66 ans a été tué dimanche par un jeune de 20 ans, qui a avoué. Les proches de la victime se sont exprimés.

Une violence inouïe

Les circonstances de son décès se font plus claires. Il apparaît que le jeune homme de 20 ans, arrêté par la police et qui a avoué avoir tué le sans-abri, avait non seulement filmé ses méfaits, mais avait en plus diffusé la vidéo sur Snapchat. «Il est impossible de regarder cette vidéo plus de quelques secondes. Ce que fait ce jeune est trop horrible. Il l’a frappé au moins 25 fois», a témoigné une utilisatrice. La vidéo a, depuis lors, été supprimée.