Bellinzone (TI) : Le djihadiste de Morges écope de 20 ans de prison

Une longue liste de méfaits

Le condamné, aujourd’hui âgé de 29 ans et diagnostiqué schizophrène , avait tué un homme au hasard dans un restaurant kebab à Morges avec un couteau et avait justifié son acte par des motifs djihadistes. Il s’était déjà illustré avant cet acte par plusieurs délits qui ont aussi été jugés par le TPF, notamment avoir tenté de mettre le feu à une station-service à Prilly (VD) . Il avait ensuite été arrêté, détenu plus d’un an, puis avait été libéré, deux mois avant son passage à l’acte à Morges.

L’homme avait reconnu avoir commis l’attaque à Morges «dans l’intérêt de l’État islamique», tout en disant n’avoir «jamais prêté allégeance à Daech». Il a avoué avoir choisi la victime au hasard mais avait volontairement ciblé un homme adulte. «Je ne ferais plus jamais une chose pareille. Je me suis battu pour mon dieu ce jour-là. J’étais plein d’adrénaline et je n’étais ni heureux ni triste. Aujourd’hui, je suis triste et déçu de ce qui s’est passé. Je suis en particulier triste pour la famille et les amis de la victime», a-t-il dit lors du procès.