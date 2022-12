Nyon (VD): Le joaillier accusé du vol d’un diamant à 8 millions a été blanchi 

Le diamant «Fancy purplish pink» a disparu entre le 17 et le 28 janvier 2012, durant un inventaire au domicile de la plaignante. rmf

Le doute a profité à l’accusé, tel un cadeau de noël anticipé, ce jeudi au tribunal de Nyon. Accusé d’avoir dérobé en 2012 le diamant rose de son ancienne meilleure amie, une riche héritière domiciliée sur La Côte, un joaillier d’origine jordanienne comparaissait ce mois-ci après une procédure longue de presque onze ans. Convaincu de sa culpabilité, le procureur Jean-Marie Ruede avait requis dix-huit mois de prison avec sursis pendant deux ans, indiquait «La Côte» au troisième jour d’audience. La Cour l’a cependant acquitté, notamment au motif du doute trop important persistant dans cette affaire.

La présidente du tribunal a d’abord étudié le déroulement des faits, estimant que si le joaillier avait bien eu accès au diamant durant la période de sa substitution par une réplique, d’autres personnes ont aussi pu être dans ce cas, notamment les 11 employés de maison de Madame. Il ne peut pas non plus être certain qu’il ait pu se procurer les mesures et photographies nécessaires à la création d’un faux assez précis pour faire illusion.

Ni preuve ni caillou

De plus, aucune perquisition ni mesure de surveillance, bien que très nombreuses, n’ont attesté d’une quelconque culpabilité ni permis de tomber sur le diamant, qui reste introuvable. Finalement, le prévenu n’était pas en situation financière critique et aurait eu beaucoup à perdre en commettant ce vol. Il n’y a donc pas non plus de motif clair, a estimé le tribunal.

L’homme a donc été acquitté sur toute la ligne, et touchera une indemnité de près de 100’000 francs pour ses frais d’avocats, ainsi que 23’800 francs pour compenser ses près de quatre mois d’incarcération. Un montant rare de 5000 francs a également été ajouté à titre de réparation morale pour la durée de la procédure. «Ça a été une très longue souffrance, confirme le joaillier, soulagé. Je me réjouis de pouvoir recommencer à travailler avec espoir.» Et Me Miriam Mazou, membre de son trio d’avocats, d’abonder: «Cette épée de Damoclès lui pesait depuis longtemps. Nous sommes très satisfaits que justice ait été rendue. Nous avons vraiment été écoutés.»

Un appel n’est pas exclu «Nous sommes confiants dans le cas d’un éventuel appel, car ce jugement a été bien motivé», explique un autre défenseur de l’accusé, Me Laurent Moreillon. «Vu le nombre d’avocats présents, je n’ai pas besoin de vous expliquer comment on fait appel», a d’ailleurs ironisé la présidente Anouk Neuenschwander. Mais ni le procureur ni les trois représentants de la partie plaignante n’ont pour l’instant annoncé leurs intentions. La principale accusatrice a d’ailleurs quitté le tribunal précipitamment après la lecture du verdict. Pour le procureur Jean-Marie Ruede, toujours convaincu de la culpabilité du joaillier, les arguments de la Cour étaient toutefois intéressants et solides. Désavoué, il convient que «c’est le jeu de la justice: le doute profite à l’accusé».