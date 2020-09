La raison est simple: il fait partie de la famille royale de Brunei, petit État situé sur l’île de Bornéo, entre la Malaisie et l’Indonésie. Son oncle n’est autre que le sultan Hassanal Bolkiah, le deuxième chef d’État le plus riche avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars. Le même qui s’est offert des concerts privés de Michael Jackson, Whitney Houston et Céline Dion. Le père de Faiq, Jefri Bolkiah – frère aîné d’Hassanal – est lui connu pour son train de vie encore plus extravagant.