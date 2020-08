NBA

Le joueur qui ne s’était pas agenouillé se blesse au genou

Jonathan Isaac s’est rompu les ligaments croisés lors du match face aux Sacramento Kings dimanche.

L'imagerie par résonance magnétique passée par Isaac a confirmé le diagnostic craint: «rupture des ligaments croisés», a officialisé son club. Sa saison est évidemment terminée et on ne devrait pas le revoir avant de longs mois.

Le coup est dur pour Isaac, qui faisait son retour sur les parquets en cette reprise de championnat, après huit mois d’absence due à une hyper-extension subie au même genou le 1er janvier à Washington. Il a manqué 31 matches cette saison à cause de cette blessure.

Refus de s’agenouiller

Or ce n’est pas vraiment pour ce retour au jeu qu’il a fait parler de lui vendredi, mais pour être resté debout au moment où le Star Spangled Banner a retenti, alors que tous les autres joueurs du match contre Brooklyn avaient posé genou à terre pour protester contre l’injustice raciale aux États-Unis.

Un choix que l’Afro-Américain de 22 ans a expliqué après coup. «Je soutiens absolument Black Lives Matter, j’ai juste senti que me mettre à genoux ou porter un t-shirt à son effigie n’était pas indispensable pour soutenir» ce mouvement. Tout le monde est fait à l’image de Dieu et nous sommes tous loin d’être à la hauteur de la gloire de Dieu», a poursuivi Isaac, chrétien pratiquant qui prêche parfois dans une église non confessionnelle d’Orlando.