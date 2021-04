E-sport - Le joueur vaudois 4zr très en forme pour la reprise

En février et mars, la précédente édition des Fortnite Champion Series s’était révélée compliquée pour le Vaudois 4zr. Cumulant malchance et erreurs punitives, le membre de Grizi Esport n’était pas parvenu à se qualifier pour la grande finale, fait plutôt rare dans la carrière du joueur. Un mois et demi plus tard, le premier week-end du championnat phare d’Epic Games témoigne d’un retour en force du Renanais, même si le sésame vers l’ultime phase du tournoi reste encore à décrocher.