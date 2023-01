Snowboard: Le jour (blanc) le plus long à Laax

Visibilité difficile… @FIS/Snowboard

Les choses devaient commencer peu avant 13h00, sur l'un des plus beaux parcs du circuit planétaire. Mais les conditions n'étaient pas optimales, loin de là. C'est surtout le brouillard qui a empêché les spécialistes du Slopestyle en snowboard de s'élancer. A mesure que le temps passait et que le départ était reporté, la neige a commencé à tomber de plus en plus et le vent commençait à sérieusement se lever...

Aux alentours de 15h00, les organisateurs n'avaient plus le choix et ont été contraints de «tirer la prise». La compétition a été reportée à 9h45 dimanche matin et il fallait faire place aux spécialistes du half-pipe, dont l'épreuve était prévue à la tombée de la nuit, avec un premier athlète appelé à prendre son envol à 17h30. Sauf que là aussi, rien ne s'est passé comme les organisateurs l'avaient prévu.

Le nombreux et courageux public grison n'a pas lâché l'affaire. Les premiers fans étaient montés vers midi et ils continuaient à s'amasser à plusieurs centaines le long du pipe, alors que la nuit avait fait son nid. Même à 17 heures, des courageux prenaient encore le téléphérique pour aller voir la compétition. Le thermomètre indiquait -17 °C, mais ajoutez-y un costaud vent du nord et vous obtiendrez un ressenti de quasiment -30 °C. De quoi rappeler aux snowboardeurs ce qu'ils avaient connu à Zhangjiakou, en Chine, lors des derniers Jeux olympiques.

Les canettes de bière n'avaient pas le temps de geler, tous les alcools forts qu'il est possible de chauffer et de boire ensuite étaient très demandés et la musique réchauffait les autres parties du corps des supporters de Jan Scherrer et compagnie. Il fallait bien ça pour rester et attendre le coup d'envoi des hostilités à plus de 2200 mètres d'altitude. Les nuages peinaient à se dissiper et le half-pipe a d'abord été reporté à 18h40, puis à 19h30, après que les snowboardeurs sont allés tester leur terrain de jeu dans ces conditions extrêmes.

C'est à ce moment-là que les organisateurs ont été bien obligés de se rendre à l'évidence: ça n'allait pas le faire pour ce samedi. Ils ont donc décidé de rendre définitivement les armes et, la mort dans l'âme, d'annuler l'épreuve de snowboard half-pipe pour cette année. Ils ont toutefois pu officialiser un classement, puisque c'est la hiérarchie des qualifications qui a été utilisée pour distribuer les grands honneurs.