OTAN: Le jour de l’entrée de la Finlande, la Russie promet des «contre-mesures»

«La porte de l’OTAN reste ouverte!»

Les objections de la Turquie et de la Hongrie bloquent toujours l’adhésion de la Suède à l’OTAN. «Je suis absolument confiant dans le fait que la Suède deviendra également membre. C’est, pour l’OTAN, pour moi, une priorité de s’assurer que cela arrivera aussi rapidement que possible», a assuré le secrétaire général de l’alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg. L’objectif est d’obtenir les ratifications d’Ankara et de Budapest avant le sommet organisé à Vilnius, en juillet. Hasard de l’ordre alphabétique en anglais, les couleurs de la Suède (Sweden) seraient alors hissées entre celles de l’Espagne (Spain) et de la Turquie (Turkey ou Türkiye).