Electropop : Le jour du grand bain pour Jacuzzi Jaguar

Retenez bien ce nom: Jacuzzi Jaguar. Vous n’avez pas fini de l’entendre. La formation qui donne dans l’electropop, avec des touches d’electro wave, a un nombre impressionnant de concerts programmés pour ces prochains mois. Son premier album, «Jacuzzi Jaguar», à paraître le 24 février 2023, veille du concert aux Caves du Manoir de Martigny (VS), est taillé pour rencontrer un joli succès. Si le single «Baïa» est déjà diffusé en radio, nul doute que les morceaux «Oh My Darling», «The Great Improvisator» ou encore «Diamonds» auront aussi la cote sur les ondes.

À la tête de ce nouveau groupe romand, on retrouve Stefan Clay. Le chanteur et multiinstrumentiste n’est pas un inconnu sur la scène helvétique puisqu’on l’a déjà apprécié dans de nombreuses formations comme Phoniques, Belmondo ou encore Doppelgänger. Pour jouer les sonorités, essentiellement analogiques et chaleureuses, de Jacuzzi Jaguar, le Britannique de naissance et Valaisan de cœur s’est entouré des talents de Lucas de Preux et de Florentin Joris, musiciens avec qui il a déjà bien bourlingué.