Tennis

Le jour où Djokovic a pensé arrêter le tennis

Tout a failli s'arrêter en 2010 pour le Serbe, après un quart de finale perdu à Roland-Garros contre l'Autrichien Jürgen Melzer.

A l'époque, le Serbe est numéro 3 mondial à seulement 22 ans et lutte déjà contre ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Pourtant l'idée d'arrêter tout le tourmente après ce revers à Paris. «Cette défaite a été très difficile pour moi sur le plan émotionnel. J'ai pleuré après avoir été mis k.-o. C'était un mauvais moment, je voulais arrêter le tennis parce que je voyais tout en noir», s'est confié Djokovic.

«J'avais gagné en Australie en 2008 (ndlr: son premier tournoi du Grand Chelem), j'étais numéro trois mondial, mais je n'étais pas heureux», a-t-il dit. Avec le temps, cette défaite a finalement été positive: «A partir de ce moment, je me suis senti libéré. Ça a fait tomber la pression, j'ai commencé à jouer plus agressivement, c'était un tournant.»

Un vrai tournant: en 2011, Djoko gagne trois tournois Grand Chelem et, aujourd'hui, il en compte 17, à deux longueurs de Nadal et trois du record absolu de Federer. Et aujourd'hui, il n'est plus question de vouloir arrêter, mais plutôt de recommencer à jouer, alors que les circuits ATP et WTA sont arrêtés en raison de la pandémie de coronavirus.