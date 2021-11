Angleterre : Le jour où le prince George a mangé une fourmi

Le fils de Kate et William a été encouragé par l’aventurier Bear Grylls à consommer des insectes.

Concurrent de la course, Bear Grylls a été approché par Carole Middleton, la grand-mère de George, qui lui a demandé s’il était d’accord de venir dire bonjour à son petit-fils alors âgé de 6 ans. «Nous étions en train de discuter et des fourmis sont passées à ses pieds. Nous les avons regardées et il m’a fixé avec des yeux écarquillés. Je lui ai dit: «Allez, il faut qu’on en mange une.» Et il m’a répondu: «Oh, vraiment?» Et nous avons mangé», s’est souvenu l’animateur de «You vs. Wild» sur Netflix, qualifiant le futur roi de «petit héros».