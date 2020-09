Imaginez un instant que vous vous installiez confortablement au restaurant, en tête à tête avec votre épouse, et que votre téléphone vibre soudain. «Tu es vraiment magnifique ce soir…», annonce le message en provenance d’un numéro inconnu. «Je me suis mis à regarder partout autour de nous, explique «Muzzard». Et je ne savais pas si je devais le dire à ma femme… car elle risquait de me harceler pour savoir qui était l’auteur de ce mot. Je ne voulais pas ruiner la soirée.»