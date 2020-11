Dans la nuit de dimanche à lundi, les foilers ont pris leur envol dans les alizés de l’hémisphère nord et avancé à vive allure (environ 20/23 nœuds de moyenne). Charlie Dalin (Apivia), avec 90 milles avalés en 4 heures, a été le plus rapide de tous. Kevin Escoffier (PRB) et Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) ont aussi tracé fort et même fait leur entrée dans le top 5.